Арестован старший следователь Бакгорпрокуратуры

2017-08-09 14:47 | www.oxu.az | 4

Арестован следователь Бакинской городской прокуратуры.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в АПА в правоохранительных органах.

В отношении старшего следователя Следственного управления Бакинской городской прокуратуры Мушвига Аббасова Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по статьям 308 (Злоупотребление должностными полномочиями) и 178 (Мошенничество).

М.Аббасов привлечен по упомянутым статьям в качестве обвиняемого, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

Руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов подтвердил факт.

И.Ф.

