Арестован старший следователь Бакгорпрокуратуры
2017-08-09 14:47 | www.oxu.az | 4
Арестован следователь Бакинской городской прокуратуры.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в АПА в правоохранительных органах.
В отношении старшего следователя Следственного управления Бакинской городской прокуратуры Мушвига Аббасова Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по статьям 308 (Злоупотребление должностными полномочиями) и 178 (Мошенничество).
М.Аббасов привлечен по упомянутым статьям в качестве обвиняемого, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.
Руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов подтвердил факт.