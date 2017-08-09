Красочное музыкальное шоу Ройи Айхан в Москве

2017-08-09 14:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Звезда азербайджанской эстрады, заслуженная артистка Ройя Айхан выступит с красочным музыкальным шоу в Москве (Россия), сообщает Trend Life со ссылкой на организаторов вечера - "Студию Азербайджанской культуры и искусств в Москве".

Концертная программа состоится 7 декабря 2017 года на сцене Vegas City Hall. В программе прозвучат хиты певицы в новой аранжировке и новые песни.

Концерт Ройи Айхан - это настоящий подарок для всех, кто любит хорошую музыку, это всегда особенное настроение в зале, многогранность и разнообразие звуковых переливов, которые зачаровывают слушателей.

(Автор: Джани Бабаева)

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