Турция действует в Сирии исходя из своих национальных интересов – эксперт

2017-08-09 14:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В случае необходимости Анкара может приступить к новым военным операциям в Сирии, наподобие операции «Щит Евфрата», либо расширить охват операции «Щит Евфрата» на территории Сирии, и этот шаг будет сделан исключительно из национальных интересов Турции.

Об этом сообщил Trend по телефону в среду глава турецкой медиа-ассоциации, колумнист турецкой газеты Takvim эксперт Экрем Кызылташ.

По словам эксперта, о возможности начала новых военных операций на территории Сирии неоднократно заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также официальные лица турецкого правительства.

По мнению Кызылташа, активность таких террористических организаций как YPG («Курдская народная самооборона») и PYD («Демократический союз») вредит интересам Турции.

«США вооружают YPG и PYD против террористов организации «Исламского Государство», под предлогом, что именно эти организации воюют с ИГ, однако существует немало фактов, что YPG и PYD зачастую весьма успешно сотрудничают с ИГ», - сказал Кызылташ.

Эксперт отметил, что проблема заключается в том, что США и ряд других государств, в ходе противодействия одной из террористических организаций, поддерживают другую не менее опасную террористическую организацию.

Эксперт не исключает, что в случае возникновении малейшей угрозы со стороны YPG и PYD в адрес Турции, Анкара начнет военные операции.

По словам Кызылташа военная операция «Щит Евфрата» успешно проведенная Турцией была осуществлена только исходя из национальных интересов страны.



Отметим, что ранее из Администрации президента Турции сообщили Trend, что Анкара готова противостоять любой угрозе, которая может возникнуть на ее границах.

Как отметили в Администрации президента, будучи региональной державой, Турция имеет полное право действовать в рамках своих государственных и национальных интересов.

В администрации президента Турции также отметили, что США совершает огромную ошибку, вооружая YPG («Курдская народная самооборона»), так как YPG является такой же террористической организацией, как и «Исламское Государство» (ИГ).

«Имеется множество фактов подтверждающих сотрудничество между YPG и ИГ», - сказали в администрации президента Турции.

Отметим, что накануне турецкие СМИ сообщили о том, что Вооруженные Силы Турции приведены в полную боеготовность в связи с ожидаемыми в Сирии новыми военными операциями против YPG.

В настоящее время на границе с Сирией находится около 25 тысяч турецких военных.

По данным СМИ, ожидается, что Турция может приступить к новым военным операциям в сирийских районах Тель-Абья, Африн, Тель-Рифат и Манбидж.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена расширить зону проведения военной операции на севере Сирии.

Также Эрдоган неоднократно заявлял, что в случае угрозы национальной безопасности Турции со стороны YPG («Курдская народная самооборона») страна может приступить к новой военной операции на территории Сирии совместно со Свободной сирийской армией.

Напомним, что с 21 июня Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе.

Сообщалось, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD («Демократический союз»).

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ и при поддержке сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта об успешном окончании операции.

Также сообщалось, что Турция проинформировала Россию о возможности проведения новой военной операции в Сирии.

Как сообщалось ранее, между генштабами Турции и России был проведен ряд телефонных переговоров относительно начала новой военной операции в Сирии. Турецкий и российский генштабы договорились о том, что в случае начала новой военной операции турецких ВС в сирийском городе Африн российский военный контингент должен будет передислоцироваться в другой город.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu