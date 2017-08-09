Банки выдали ипотечных кредитов на сумму 76,8 миллионов

2017-08-09 14:54 | www.oxu.az | 4

С начала года из госбюджета в Ипотечный фонд было перечислено 24,2 млн манатов средств.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Центробанк, в июне в Ипотечный фонд из госбюджета было перечислено 3,8 млн манатов средств.

С начала года банками было выдано 76,8 млн манатов ипотечных кредитов. 26 миллионов манатов ипотечных кредитов вновь были профинансированы фондом.

За 6 месяцев текущего года АИФ разместил ипотечных облигаций на сумму 110 млн манатов.

Л.А.

