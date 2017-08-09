Grace Terrace – Роскошное место, великолепный сервис – ФОТО

2017-08-09 15:00 | www.oxu.az | 4

Ресторан Grace Terrace, расположенный по адресу: Баку, поселок Баилово, улица Гурбана Аббасова ¾ (возле клиники «Дюньягёз») предлагает клиентам высокий уровень обслуживания, приемлемые цены, различные акции и сюрпризы.

На втором этаже трехэтажного здания расположен «Зимний зал» на 110 человек. Здесь можно комфортно проводить семейные мероприятия, конференции, брифинги, церемонии обручения и другие мероприятия.

На втором этаже также находится «Караоке-зал». Здесь можно организовать закрытые семейные мероприятия, церемонии на 25-30 человек.

На третьем этаже расположена просторная терраса на 140 человек. Сама терраса делится на три части: зал с видом на море, зал для мероприятий, зал-кабинет. Здесь у вас есть шанс послушать живую музыку на открытом воздухе.

В ресторане можно вкусить блюда азербайджанской, итальянской, немецкой, французской кухни и кухонь других стран. Мы предлагаем кальян и закуски к чаю по приемлемым ценам. У нас есть египетский кальян, натуральный уголь, и самый качественный табак. Чайная и кальянная акция за 20 манатов все еще продолжается.

До сентября гостям, проводящим мероприятия в «Зимнем зале», предлагается 10%-я скидка.

Адрес: Баку, поселок Баилово, ул. Гурбана Аббасова ¾ , возле клиники «Дюньягёз»

Телефон: (012) 491 38 71, (050) 291 10 70

Facebook: https://www.facebook.com/Grace-Terrace-1742460382662322/