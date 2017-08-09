В составе двух комитетов Бакинской фондовой биржи произошли изменения

2017-08-09 14:48 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Талят Калаев вышел из состава комитета аттестации уполномоченных трейдеров и комитета листинга Бакинской фондовой биржи (БФБ), говорится в среду в сообщении на сайте БФБ.

Таким образом, в состав обоих комитетов входят по четыре человека. В состав комитета аттестации уполномоченных трейдеров входят Вугар Намазов, Сабина Халилова, Рахшанда Алили и Урфан Ибрагимов, в комитет листинга - Вугар Намазов, Абдулла Исаев, Парфиз Ахенги и Диляра Бабаева.

Бакинская фондовая биржа была создана в 2000 году. Ее председателем является Вугар Намазов, акционерами являются 20 юридических лиц.

(Автор: Анвар Мамедов)