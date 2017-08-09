Приступил к работе новый посол Швейцарии в Узбекистане

2017-08-09 14:48 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - Оливье Шав, назначенный чрезвычайным и полномочным послом Швейцарии в Узбекистане, в среду передал копию верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Абдулазизу Камилову, сообщила пресс-служба узбекского МИД.

В ходе состоявшейся в МИД встречи министр Камилов и посол Шав обсудили состояние узбекско-швейцарского взаимодействия, приоритеты его дальнейшего укрепления, а также актуальные региональные и международные проблемы.

Стороны подтвердили заинтересованность в активизации двусторонних контактов на различных уровнях, продолжении практики проведения регулярных межмидовских политических консультаций, наращивании взаимной торговли, расширении инвестиционного и финансового сотрудничества, культурно-гуманитарных обменов.

Особое внимание на встрече было уделено перспективам использования швейцарского опыта в области законотворчества и других вопросах в ходе реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах.

Оливье Шав сменил на посту главу швейцарского дипломатического представительства Штефана Клецли, завершившего свою дипломатическую миссию в Ташкенте в конце апреля текущего года.

Дипломатические отношения между Узбекистаном и Швейцарией были установлены в мае 1992 года. В настоящее время узбекско-швейцарские отношения регулируются 25 межправительственными документами.

В торгово-экономических отношениях между Узбекистаном и Швейцарией установлен режим наибольшего благоприятствования.

В Узбекистане осуществляют деятельность около 80 компаний с участием инвесторов из Швейцарии, аккредитованы представительства 30 швейцарских компаний.

(Автор: Демир Азизов)