Министерство: В этом году в Азербайджане случаев заболевания дифтерией, корью, краснухой зарегистрировано не было

2017-08-09 15:17 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в пресс-службе Минздрава, были зафиксированы случаи заражения скарлатиной, ветряной оспой, которые передаются воздушно-капельным путем.

Уровень заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями снизился на 11,5%. С целью повышения эпидемиологического контроля над инфекционными заболеваниями – вялотекущий острый паралич, бактериальные менингиты, создаваемые гемофильной инфекцией типа В, пневмококк и менингококк - ведется наблюдение.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года в течение 6 месяцев 2017 года наблюдается снижение на 1,3% случаев первичного туберкулеза.

В целом в течение недели иммунизации противотуберкулезной вакциной охвачены 339 детей, вакцинами против коклюша и столбняка – 1946, дифтерийно-столбнячной вакциной-1715, инактивированной полиомиелитной вакциной-1074, вакциной против кори, краснухи и эпидемического паротита-3807, вакциной против гепатита-326, вакциной против пневмококка-3641, витамином А вакцинирован 2941 ребенок.





В первом полугодии 2017 года ситуация с выполнением профилактических прививок была удовлетворительной.





Так, охват новорожденных вакциной против гепатита В составил 98,5%, вакциной ОПВ против полиомиелита-96,6 %, противотуберкулезной вакциной ВСG-96,3%.