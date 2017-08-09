Завершилось следствие по делу Акифа Човдарова

2017-08-09 15:07 | www.oxu.az | 4

Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда прошло очередное судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего заведующего отделом Орхана Османова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на закрытом процессе под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова с ходатайствами выступили адвокаты Акифа Човдарова Камандар Насибов и Садиг Расулов. Они потребовали проведения А. Човдарову повторной судебно-медицинской экспертизы и исключения из списка доказательств ряда документов.

Ходатайства адвокатов Акифа Човдарова не были удовлетворены.

на заседании был объявлено об окончании судебного следствия.

Прокурор попросил время для выступления.

Отметим, что А. Човдаров был арестован в ноябре 2015 года. Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. В дальнейшем срок меры пресечения в его отношении неоднократно продлевался.

Э.А.

