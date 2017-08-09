Иран строит больницы в приграничной с Азербайджаном зоне

2017-08-09 15:24 | www.apa.az | 4

Состоялась презентация мастер-плана оздоровительного туризма Организации системы социального обеспечения Ирана.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, наряду с презентацией мастер-плана был дан старт проекту в свяязи с приемом больных из соседних государств.

В мероприятии участвовали представители различных компаний, в том числе азербайджанских. В рамках мастер-плана в 17 больницах 200 врачей будут принимать больных из соседних стран, в том числе из Азербайджана и Ирака.

Министр кооперации, труда и социального обеспечения Ирана Али Рабии заявил АПА, что в Иране есть хороший потенциал для организации лечения пациентов из Азербайджана: «Надеемся, что наши отношения с Азербайджаном в туристической сфере будут развиваться и дальше».

А.Рабии сказал, что скоро будет сдан в эксплуатацию иранский завод по производству лекарств в Азербайджане.

Гендиректор Организации системы социального обеспечения Таги Нурбахш сказал, что в ближайшем будущем будут действовать больницы в приграничной с Азербайджаном зоне, в том числе в Парсабаде, Тебризе, Урмие и Хое. По его словам, там смогут лечиться прибывшие из Азербайджана граждане.