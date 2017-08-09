Представитель Бакинского метро о жаркой погоде

2017-08-09 15:24 | www.oxu.az | 5

В Бакинском метрополитене нет системы охлаждения.

Как передает Oxu.Az, об этом AzNews.az заявил глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев. По его словам, установка производителем кондиционеров в вагоны не была предусмотрена: «В метро нет системы кондиционирования воздуха. В последних трех закупленных поездах установлены кондиционеры. Но в остальных поездах система охлаждения отсутствует. «Бакинский метрополитен» делает все, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно. В будущем, когда срок эксплуатации этих поездов истечет, они будут заменены новыми, оснащенными системой охлаждения».

Насими Пашаев отметил, что в настоящее время температура воздуха на большинстве станций метро ниже чем на улице: «На станциях прохладно. Есть система вентиляции, с помощью которой чистый воздух поступает внутрь. Но в метро есть одно правило. Если температура воздуха снаружи превышает 35 градусов, то нельзя пускать его внутрь. Это представляет угрозу для жизни людей».

Э.А.

