МЭПР прокомментировало информацию о том, что в Баку зарегистрирована температура в 62 градуса

2017-08-09 15:36 | www.apa.az | 4

Как сообщила АПА и.о. директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии МЭПР Гюльшад Мамедова, данный показатель появился на табло в связи с тем, что автобусная остановка полностью находилась под воздействием солнечных лучей, и в то же время, тепла, испаряемого асфальтом.

По ее словам, термометры Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии устанавливаются на особых площадках на высоте 2 метра от поверхности земли: «Еще раз хочу отметить, что именно из-за попадания солнечных лучей, а также жара от асфальта табло показало 62 градуса».

Г. Мамедова отметила, что согласно полученным от станций температурным показателям, точная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 42-43 градуса.

Отметим, в соцсетях было распространено фото, на котором видно как табло одной из автобусных остановок показывает температуру 62 градуса.