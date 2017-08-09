Россиянин издевался над своим младенцем ради красочных видео и фото – ВИДЕО

2017-08-09 15:30 | www.oxu.az | 4

В соцсетях обсуждают жителя Красноярска, который издевался над собственным сыном-младенцем.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на fishki.net, ради красочных видео и фото мужчина подвергал жизнь ребенка опасности.

В сети появилось видео, на котором водитель BMW на большой скорости разгоняется по загородной трассе, высунув из окна машины полугодовалого младенца. Видеоролик, сделанный еще в 2014 году, незадачливый отец назвал «Нет места».

На странице того же пользователя в соцсети «Вконтакте» можно найти фотографию, на которой он свешивает с крыши ребенка, держа его за одну ногу. «Посмотри на этот Мир под другим углом», - подписал снимок мужчина.

Местные правоохранительные органы, заинтересовавшиеся скандальными видеороликами и фотографиями, в настоящее время проводят проверку. Личность горе-экстремала уже установлена, полицейские начали с ним работать.

И.Ф.