Президент Ирана назначил трех женщин на должности в правительстве

2017-08-09 15:36 | www.oxu.az | 4

В Иране назначили трех женщин на должности в правительстве,сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

На замену вице-президента по правовым вопросам Маджида Ансари, который ранее сообщил, что покинет должность, была назначена Лая Джунейди. Заместителем президента по делам женщин и семьи в новом правительстве выбрана Масуме Эбтекар, сменившая на этой должности Шахиндохт Молдаверди, которую президент назначил своим помощником по правам граждан.

Хасан Рухани во вторник представил для утверждения в парламент список кандидатов на должности в новом Кабинете министров, после чего парламентарии начнут проверять личные дела кандидатов и изучать их планы, касающиеся новой должности.

И.Ф.