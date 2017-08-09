В Баку зарегистрирована 62-градусная жара

2017-08-09 15:42 | www.oxu.az | 4

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) выразило отношение к сообщениям о регистрации на электронном табло автобусной остановки температуры 62 градуса.



Как передает Oxu.Az, и.о. директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии МЭПР Гюльшад Мамедова заявила АПА, что данный показатель появился на табло в связи с тем, что автобусная остановка перегрелась под лучами солнца и на нее воздействовало испаряемое асфальтом тепло.



По ее словам, термометры Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии устанавливаются на особых площадках на высоте 2 метра от поверхности земли: «Еще раз хочу отметить, что именно из-за попадания солнечных лучей, а также жара от асфальта табло показало 62 градуса».



Г. Мамедова отметила, что согласно полученным от станций температурным показателям, точная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 42-43 градуса.



Отметим, в соцсетях было распространено фото, на котором видно как табло одной из автобусных остановок показывает температуру 62 градуса.

A.M.

