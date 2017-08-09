Баронессу Кокс не отпускает: старческая деменция или что-то запрещенное?

2017-08-09 15:44 | www.trend.az | 4

Эльмира Таривердиева

В Азербайджане принято уважать старших, чем старше, тем больше уважения. Однако, некоторых престарелых дам, уважать не получается, как ни старайся. Одна из них – давний друг армянского народа - баронесса Керолайн Кокс, которая в очередной раз примчалась в Армению, чтобы на ее большой груди смогли выплакаться все представители «многострадальной нации».

Выпады госпожи Кокс в адрес Азербайджана, настолько неуместны, злобны и лживы, что ненароком закрадывается мысль о старческой деменции или еще каком-либо уважительном (или не очень, фамилия наводит на подозрения) поводе, по которому она себя совершенно перестала контролировать в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

Показательно, с каким рвением армянские политики, журналисты и представители общественности привечают британскую Шапокляк, совершенно не стыдясь ее не совсем адекватных заявлений. Армянские власти с довольствием используют полусумасшедшую старушку, для того чтобы оправдать оккупационную политику в глазах кучки людей, кто решит прислушаться к Кокс на родине или, что менее вероятней, в мире.

С завидным упорством баронесса наведывается в оккупированный Нагорный Карабах, чтобы в сотый раз заявить о том, что Баку совершил страшные «зверства» в отношении сепаратистов, которые при помощи внешних сил оккупировали чужие земли и изгнали с них более миллиона беженцев.

Про азербайджанских беженцев, правда, баронесса предпочитает не вспоминать, так как питает ко всем азербайджанцам прямо таки дьявольскую ненависть. Судя по гробовому молчанию, баронесса в душе даже оправдывает армянских солдат, которые совершили действительно зверский акт геноцида в азербайджанском Ходжалы, когда погибли сотни женщин, детей и стариков.

Небезызвестный исследователь нагорно-карабахского конфликта Томас де Ваал, описывая участие Керолайн Кокс в армяно-азербайджанском конфликте, назвал её «страстной сторонницей карабахских армян». И это еще не самый лучший эпитет, описывающий болезненную привязанность баронессы к армянам и их марионеточному режиму в Нагорном Карабахе.

При этом, баронесса, которая является экс вице-спикером палаты лордов Великобритании, должна бы знать, что сама Великобритания полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и не признает независимость оккупированного Арменией Нагорного Карабаха. Однако, такие мелочи, как нормы международного права не волнуют бешеную старушку, и ее несет дальше, на волнах ненависти к Азербайджану и любви к армянам.

Прямо скажем, чаще всего баронессу заносит не туда. Так в один из визитов в оккупированный Нагорный Карабах, баронесса вдруг заявила, что солдаты армянских ВС находятся там для того, чтобы якобы защищать христианство??? Что принимала до этого баронесса доподлинно не известно, но точно можно сказать, что правдой ее заявление и не пахло. Азербайджан, в отличие от моноэтнической Армении, которая не терпит представителей других наций у себя на родине, многонациональная страна, которая с уважением относиться ко всем религиям и конфессиям, что даже не нуждается в доказательствах.

Однако, оставим на совести баронессы странные высказывания и простим ей, старческий маразм, подпитываемый армянским враньем - страшный диагноз. Пожелаем же баронессе выздоровления, если еще не поздно.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend