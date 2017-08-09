Лютфи Заде завещал похоронить его на Родине – ФОТО

2017-08-09 15:46 | www.oxu.az | 4

Некоторые СМИ сообщили о том, что американский ученый азербайджанского происхождения Лютфи Заде находится при смерти.

Как передает Oxu.Az, единственный сын всемирно известного ученого Норман Заде в эксклюзивном интервью AzVision.az заявил, что его отец действительно находится в тяжелом состоянии.

«Мой отец очень болен. Когда настанет тот страшный день, мы отвезем его в Азербайджан», - сказал он.

Норман Заде заявил, что такого завещание его отца: «Он попросил похоронить его в Азербайджане».

Лютфи Рагим оглы Алескерзаде родился 4 февраля 1921 года в Баку. Среднее образование получил в столичной школе №16. В 1946 году он окончил Массачусетский технологический институт, в 1949 году получил ученую степень доктора наук в Колумбийском университете Нью-Йорка.

Лютфи Заде стал всемирно известным ученым после того, как 51 год назад разработал теорию нечеткой логики (Fuzzy Logic), которая считается революционной и широко применяется во всем мире. Эта теория позволила многим крупным компаниям добиться успеха в своих технологических разработках. Ученый также является автором таких исследований, как «Теория впечатлений», «Теория систем», «Теория оптимальных фильтров», сыгравших большую роль в развитии науки, формировании ее на новых основах.

А.С.

