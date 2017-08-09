Банк вернул клиентам более 50 000 AZN кэшбэка!

2017-08-09 15:50 | www.oxu.az | 4

Среди множества продуктов и услуг «Expressbank»а, ExpressClub считается уникальной благодаря тому, что позволяет клиентам, совершающим покупки, зарабатывать реальные деньги. В короткие сроки услуга ExpressClub заработала любовь и доверие клиентов, а также до сегодняшнего дня позволила им получить кэшбек в общей сумме более 50 000 AZN.

Представленная под слоганом «Превращайте свои расходы в доходы», услуга ExpressClub дает возможность всем владельцам пластиковых карт от «Expressbank», совершая платежи посредством ПОС-терминалов, возвращать обратно на свой счет часть потраченной суммы (кэшбек). В дальнейшем эти деньги клиент может обналичить, а также еще раз совершить безналичный платеж с помощью ПОС-терминалов, тем самым в очередной раз превратить свои расходы в доходы.

Основным преимуществом проекта ExpressClub является то, что кроме кэшбека до 20% от суммы транзакций, получаемого при осуществлении оплат посредством пластиковых карт через POS - терминалы в партнёрских и других торгово-развлекательных центрах в пределах страны, держатели пластиковых карт «Expressbank» получат возможность возврата 0,3% от суммы, потраченной в предприятиях, не являющихся партнёрами. Также следует отметить, что список партнёров, входящих в сеть, постоянно обновляется и пополняется.

Для того, чтобы воспользоваться всеми этими преимуществами, достаточно лишь стать обладателем пластиковой карты от «Expressbank»!

Для желающих стать владельцем пластиковых карт от «Expressbank» стоимость Expresso составляет 5 AZN, Visa Electron / Maestro 6 AZN, а Visa Classic / MasterCard Standart 8 AZN. При осуществлении взноса на счет в размере 400 AZN вам бесплатно будет предоставлена банковская карта Visa Gold / MasterCard Gold, а при взносе 800 AZN вы получите карточку Visa Platinum / MasterCard Platinum. Баланс вашей карты можно удобно, быстро и без комиссии пополнить с помощъю мобильного кошелька и платежного терминала ExpressPay.

Для получения более подробной информации о сети партнеров ExpressClub и услуге кэшбек, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/expressclubaz.

Превращайте свои расходы в доходы вместе с картами от «Expressbank»!