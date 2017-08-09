Омбудсмен обратилась к международным организациям в связи с последней провокацией армян

2017-08-09 16:03 | www.apa.az | 3

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Эльмира Сулейманова обратилась в международные организации в связи с тем, что ВС Армении подвергают обстрелу мирное население Азербайджана, в частности детей.

Как сообщили АПА в пресс-службе Аппарата омбудсмена, в обращении отмечается, что 7 августа 2017 года вооруженные подразделения Армении из крупнокалиберного оружия подвергли обстрелу село Гаралар Товузского района на границе с РА. В результате этой очередной провокации армян, целью которой было намеренное уничтожение мирного населения, получил осколочное ранение и был госпитализирован житель села Гаралар 13-летний Юсифов Рамин Сабир оглу.

«Армения, не прекращая агрессорских действий, подвергая интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия, прифронтовые позиции нашей армии и территории, на которых проживает мирное население, продолжает грубо нарушать требования норм международного гуманитарного права. Уровень уверенности в безнаказанности дошел до такого уровня, что несмотря на то, что международная общественность неоднократно выступала с резким осуждением совершенных зверств, в частности, обстрелом малолетних детей и женщин, Армения не сделав выводов из этих грязных деяний не погнушалась совершить очередное преступление, в результате которого 7-го августа был ранен 13-летний Рамин Юсифов », - говорится в обращению.

Обращение адресовано Генсеку ООН, СБ ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, ЮНИСЕФ, Организации исламского сотрудничества, Европейской комиссии, Совету Европы, ОБСЕ и омбудсменам различных стран.