Российскую туристку избили в Турции за фотосъёмку друзей

2017-08-09 15:55 | www.oxu.az | 3

Туристка из Москвы, которая представилась в соцсетях как Мару Ся, сообщила о том, что её избили в пятизвёздочной гостинице Kirman Hotels Arycanda De Luxe в Аланье.

По информации Oxu.Az со ссылкой на Лайф, об этом прстрадавшая написала в «Фейсбуке».

Конфликт произошёл, когда девушка занималась фотосъёмкой.По словам фотографа, она приехала отдыхать вместе с семьёй. На отдыхе познакомилась с другими россиянами, которые попросили её провести фотосъёмку. Девушка согласилась. Во время фотосессии к ней подошёл молодой человек, который заявил, что только он имеет право проводить фотосессии на территории отеля. Россиянка ответила, что не собирается отнимать работу у мужчины, а сама является отдыхающей.

«Мы уходим на соседнюю полянку, подходит другой фотограф этой фототочки с семьёй. Семья нам знакома: дети играли несколько дней в бассейне вместе. Фотограф хватает наши вещи, мы пытаемся их забрать. Он швыряет их за клумбу со словами «пошли отсюда!». «Мы же тоже гости!», - обращаюсь уже к семье, надеясь на поддержку. Но слышу в ответ: «Сами разбирайтесь!», - рассказала она.

По словам фотографа, незнакомец пообещал, что это её последняя фотосессия. За россиянку вступились, завязалась драка, которую разнимали сами отдыхающие. В Москве оказалось, что у женщины травма головы.

И.Ф.