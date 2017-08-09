Неизвестные вооруженные люди захватили отель в центре Риги

2017-08-09 16:03 | www.trend.az | 3

Неизвестные вооруженные люди захватили отель Garden Palace в Старой Риге, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Как передает радиостанция Baltkom со ссылкой на представителя Государственной полиции Саманту Чапковску, группа людей ворвалась в отель в ночь на среду из-за конфликта владельца и одного из постояльцев.

Как рассказал интернет-изданию NRA глава правления заведения Улдис Скудра, неизвестные были вооружены. Они заходили в номера, выгнали одну из постоялиц на улицу, с применением силы отобрали у нее документы и телефон, чтобы она не могла вызвать полицию. Правоохранителей вызвали хозяева отеля.

Владельцы отеля заявляют, что в здании до сих пор находятся вооруженные люди, а их внутрь не пускают. Работа отеля в настоящее время парализована, на территории находится много людей в камуфляже.

Полиция пока не сообщает подробности происшествия.