Ассоциация туризма Азербайджана о вирусе Коксаки в Турции

2017-08-09 16:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Предположения о распространении вируса Коксаки в Турции не повлияли на количество граждан Азербайджана, отправляющихся на отдых в эту страну. Об этом в среду сказал Trend глава Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По его словам, пока никаких проблем в связи с этим не возникало. «Мы не слышали, чтобы кто-то вернул билеты из-за этого вируса. Турция обоснованно продолжает оставаться в числе первых зарубежных стран, где предпочитают отдыхать азербайджанцы!", - сказал Багиров.

Глава ассоциации добавил, что и сам находится сейчас в Турции, здесь нет никаких проблем и в отелях сложно найти места.

В последние дни сообщается, что в Турции, в основном среди детей, распространен вирус Коксаки. Учитывая, что сегодня из Азербайджана в Турцию выезжает много туристов, возможно проникновение этого вируса в Азербайджан. Однако необходимо отметить, что ни одна официальная структура Турции не подтвердила информацию о выявлении этого вируса на территории страны.

По информации министерства культуры и туризма Турции, в текущем году число граждан Азербайджана, посетивших Турцию, выросло на 28,96 процента относительно соответствующего показателя прошлого года. Только в январе-мае 2017 года Турцию посетил 243 421 гражданин Азербайджана.

Вирус Коксаки относится к возбудителю детских инфекций. Он вызывает вирусный инфекционный процесс – энтеровирусный стоматит с экзантемой. Заболевание преимущественно проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью.

Чаще всего вирус Коксаки передается воздушно-капельным путем, поэтому болезнь очень быстро распространяется среди людей. Больше всего заражаются дети дошкольного и школьного возраста. Часто болезнь, вызванная вирусом, протекает с симптомами, схожими с проявлениями гриппа, или вовсе бессимптомно. Если признаки все же проявились, то начало болезни обычно протекает бурно. Температура у человека, заразившегося этим вирусом, может подняться до 38 градусов, он плохо себя чувствует, возникает тошнота и рвота. На теле могут появиться красные пятна с пузырьками, расчесывание которых приводит к распространению вируса.

Болезнь длится от семи до десяти дней и обычно проходит без последствий. Тяжело протекает болезнь обычно у новорожденных и людей с имуннодефицитом.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)