Белорусский генерал рассказал о своей службе в Нахчыване

2017-08-09 16:09 | www.oxu.az | 7

Председатель Государственного пограничного комитета Беларуси, генерал-майор Анатолий Лаппо на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил, что был в Баку в 1990 году, передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

Генерал подчеркнул, что, будучи пограничником, начинал свою службу как начальник заставы в Нахчыване, рассказал, как в тот период встречался с Гейдаром Алиевым.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за добрые слова. Он подчеркнул, что за прошедший период в Нахчыване прошли большие процессы развития, и что этот визит Лаппо в страну создает для него хорошую возможность снова увидеть те места, где он служил.

И.Ф.