Четверо полицейских стали жертвами атаки террористов на Синае в Египте

2017-08-09 16:14 | www.trend.az | 7

Четверо египетских полицейских стали жертвами атаки, устроенной в среду террористами на севере Синайского полуострова, об этом со ссылкой на свои источники в службах безопасности сообщил телеканал Sky News Arabia, передает РИА Новости.

Инцидент, как сообщает СМИ, произошел на дороге, ведущей в административный центр провинции Северный Синай город Эль-Ариш. Радикалы устроили засаду, напав на автомобиль, в котором ехали сотрудники силового ведомства.

Египет уже более двух лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.