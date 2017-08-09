Появилось видео ужасного наезда на пешеходов в подмосковных Мытищах – ВИДЕО

2017-08-09 16:12 | www.oxu.az | 4

В сети появилась видеозапись ДТП в подмосковных Мытищах. На записи, размещенной в Telegram, видно, как на перекрестке автомобиль Skoda сталкивается с поворачивающим налево такси.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, ударом от столкновения машину вынесло на тротуар перед пешеходным переходом, где в тот момент стояли люди.

В результате аварии пострадали семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на подмосковный главк МВД. Пятеро, в том числе трое детей, госпитализированы с переломами и ушибами. Обошлось без несовместимых с жизнью травм, уточнили агентству в региональном Минздраве.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Подозреваемый задержан.

И.Ф.