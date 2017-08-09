Новый фильм Люка Бессона презентован в лазерном зале Park Cinema – ФОТО

2017-08-09 16:19 | www.oxu.az | 4

В сети кинотеатров Park Cinema 8 августа состоялось торжественное открытие лазерного зала и VIP Lounge. В новом зале, оснащенным лазерным проектором, гостям показали французский фантастический фильм «Валериан и город тысячи планет» от легендарного режиссёра «Леона», «Пятого Элемента» и «Люси» Люка Бессона.

В своей вступительной речи директор по м аркетингу Муса Ахундов отметил, что сеть кинотеатров Park Cinema всегда следит за новейшими технологиями и первыми устанавливает их в Азербайджане. Он также отметил, что для любителей кино в Park Cinema вновь открылся VIP Lounge, где гости смогут посмотреть фильм в комфортных условиях.

Далее выступила посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше, которая в своем выступлении рассказала о достижениях режиссера Люка Бессона в кино, и дала гостям информацию о самом масштабном европейском блокбастере «Валериан и город тысячи планет».

««Валериан и город тысячи планет» – это фильм, который я очень ждал. До такой степени, что «Пятый элемент» был репетицией, а «Люси» был тизером», - неоднократно заявлял сам режиссёр.

Главные роли в фильме исполнили Кара Делевинь и Дэйн ДеХаан, в съемках также участвовали Клайв Оуэн, Итан Хоук, Джон Гудман и певица Рианна.

Напомним, что фильм выйдет в прокат 10 августа и будет транслироваться также в эксклюзивном формате IMAX®, который представлен в нашей стране только в Park Cinema Flame Towers.

A.C.

