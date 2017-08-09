В Узбекистане назначен новый министр занятости и трудовых отношений

2017-08-09 16:16 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев назначил министром занятости и трудовых отношений республики Актама Хаитова, следует из указа главы государства, обнародованного в среду на сайте пресс-службы президента.

Хаитов (1974 года рождения) до нынешнего назначения занимал пост председателя агентства "Узстандарт", ранее был министром труда Узбекистана.

Работавший до этого в должности министра занятости и трудовых отношений республики Азиз Абдухакимов накануне был назначен председателем Государственного комитета по развитию туризма.

Новым генеральным директором «Узстандарта» стал Абдухамид Каримов (1971 года рождения, выпускник Химико-технологического института), ранее работавший в «Узбекпищепромхолдинге».

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)