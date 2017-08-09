В известном прибрежном ресторане произошла массовая драка
2017-08-09 16:37 | www.oxu.az | 6
В одном из прибрежных ресторанов в Баку произошла драка.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в ресторане Black Jack в поселке Мардакян Хазарского района Баку двое неизвестных поспорили с владельцем объекта из-за счета.
Спор перерос в драку. На место происшествия прибыли сотрудники Управления полиции Хазарского района.
Задержан один из зачинщиков драки Парвин Мехтиев.
Расследование по факту продолжается.