Омбудсмен обратилась к международным организациям в связи с провокацией Армении

2017-08-09 16:45 | www.oxu.az | 4

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Эльмира Сулейманова обратилась в международные организации в связи с тем, что ВС Армении подвергают обстрелу мирное население Азербайджана, в частности детей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в обращении отмечается, что 7 августа 2017 года вооруженные подразделения Армении из крупнокалиберного оружия подвергли обстрелу село Гаралар Товузского района на границе с РА. В результате этой очередной провокации армян, целью которой было намеренное уничтожение мирного населения, получил осколочное ранение и был госпитализирован житель села Гаралар 13-летний Юсифов Рамин Сабир оглу.



В обращении отмечается, что Армения, не прекращая агрессорских действий, подвергая интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия прифронтовые позиции нашей армии и территории, на которых проживает мирное население, продолжает грубо нарушать требования норм международного гуманитарного права. Степень уверенности в своей безнаказанности не позволила Армении извлечь урок из произошедшего. Даже несмотря на протест международной общественности, осудившей зверства, в частности обстрел гражданского населения, малолетних детей и женщин, Армения вновь совершила очередное преступление, в результате которого 7 августа был ранен 13-летний Рамин Юсифов.



Обращение адресовано Генсеку ООН, СБ ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, ЮНИСЕФ, Организации исламского сотрудничества, Европейской комиссии, Совету Европы, ОБСЕ и омбудсменам разных стран.

A.M.

