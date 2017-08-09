В Грузии два губернатора подали в отставку

2017-08-09 16:57 | www.apa.az | 3

Губернатор грузинского края Гурия Гия Салуквадзе и губернатор края Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети Папуна Маргвеладзе подали в отставку.

Как сообщает грузинское бюро АПА, Г.Салуквадзе был назначен на пост в 2015 году, а П.Маргвеладзе – в 2013 году.

Г.Салуквадзе сказал, что будет работать на другой должности, П.Маргвеладзе же будет исполнять обязанности консультанта главы Службы доходов Минфина Грузии.

Назначений на должности губернаторов, которые ушли в отставку, пока произведено не было.