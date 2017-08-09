Обнародовано число граждан Азербайджана, нарушивших миграционное законодательство Грузии

2017-08-09 16:58 | www.apa.az | 3

За январь-июнь 2017 года в Грузии был зарегистрирован 1281 факт в связи нарушением иностранными гражданами визового режима.

Как сообщает местное бюро АПА со ссылкой на МВД Грузии, в течение этого периода 85 граждан Азербайджана нарушили визовый режим с Грузией.

В течение отмеченного периода указанные правила больше всех нарушали граждане Ирана (244 человек), Китая (197 человек), России (174 человека), Армения (114 человек).

За 6 месяцев этого года из Грузии были выдворены 44 иностранных гражданина, 6 из которых были гражданами Азербайджана.

Отметим, граждане Азербайджана могут пребывать на территории Грузии без визы 90 дней.