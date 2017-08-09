В центре Москвы загорелся торговый центр: эвакуировано 120 человек

2017-08-09 16:54 | www.oxu.az | 3

Из горящего двухэтажного здания на Таганской площади в центре Москвы эвакуировано 120 человек, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Информация о возгорании в здании по адресу Таганская площадь, 86 поступила в МЧС в 13:05.

Как сообщили в ведомстве, на месте работают 11 подразделений и 36 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала.

«До прибытия пожарных подразделений из горящего здания было эвакуировано 120 человек», - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время площадь и причина пожара устанавливаются, сообщили в главке МЧС Москвы.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в здании расположен торговый дом с ресторанами и кафе.

И.Ф.