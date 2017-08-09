В Турции продолжаются лесные пожары
2017-08-09 16:59 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Балыкэсир на северо-западе страны продолжаются лесные пожары, пишут в среду турецкие СМИ.
Согласно сообщениям СМИ, в настоящее время пожары продолжаются в четырех точках провинции. По данным СМИ, первые лесные пожары были зафиксированы в провинции 30 июня.
СМИ пишут, что погодные условия мешают тушению пожаров, но, несмотря на это, в настоящее время борьба с ними продолжается.
Леса занимают 27,6 процента территории Турции.
Практически все леса в Турции находятся в собственности государства.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
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