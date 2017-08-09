«ATV» и «Xəzər» выделены новые вещательные частоты, название телеканала «Xəyal» изменилось

2017-08-09 16:59 | www.apa.az | 5

Сегодня было проведено очередное заседание Национального совета телевидения и радиовещания (НСТР).



Как сообщили АПА в НСТР, на заседании были обсуждены вопросы в связи с эффективным использованием ресурсов освободившихся частот после перехода на территории Азербайджана на цифровое вещание.



По итогам обсуждений было принято решение о выделении телерадиокомпании «Azad Azərbaycan» (телеканал «ATV») и телеканалу «Xəzər» 35-й и 29-й частот соответственно.

Принято решение передать в пользование кабельной сети «TV Texservis» 22-й частоты для осуществления кодированной трансляции телепрограмм.

В то же время, на заседании приняты решения в связи со сменой названия функционирующей в Губе независимой телерадиокомпании «Xəyal» оформить выданное ей специальное разрешение (лицензию) на региональное телевещание на независимую телерадиокомпанию «Qafqaz».

Также решено признать бессрочным специальное разрешение (лицензию) выданнJT 27 июля 2011 года ООО «Albax TV» сроком на 6 лет.