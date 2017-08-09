Вооруженные люди захватили отель в центре Риги

2017-08-09 17:05 | www.oxu.az | 4

Вооруженные люди захватили отель в центре Риги, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Люди с оружием ворвались в отель в ночь на среду из-за конфликта владельца и одного из постояльцев.

По словам главы правления заведения Улдис Скудра, которого цитирует интернет-издание NRA, нападавшие заходили в номера, выгнали одну из постоялиц на улицу и силой отобрали у нее документы и телефон, чтобы она не могла вызвать полицию. В полицию обратились хозяева гостиницы.

Владельцы отеля заявляют, что в здании до сих пор находятся вооруженные люди, а их внутрь не пускают. Работа гостиницы парализована, на территории находится много людей в камуфляже. Полицейские оцепили здание, закрыты также принадлежащие отелю бар и кафе.

Полиция пока не сообщает подробности происшествия.

И.Ф.