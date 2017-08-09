В Азербайджане сменено название телеканала

2017-08-09 17:20 | www.oxu.az | 4

Сегодня было проведено очередное заседание Национального совета телевидения и радиовещания (НСТР).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на заседании были обсуждены вопросы в связи с эффективным использованием ресурсов освободившихся частот после перехода на территории Азербайджана на цифровое вещание.

По итогам обсуждений было принято решение о выделении телерадиокомпании Azad Azərbaycan (телеканал ATV) и телеканалу Xəzər 35-й и 29-й частот соответственно.

Принято решение передать в пользование кабельной сети TV Texservis 22-й частоты для осуществления кодированной трансляции телепрограмм.

В то же время, на заседании принято решение о смене названия функционирующей в Губе независимой телерадиокомпании Xəyal и выдаче независимой телерадиокомпании Qafqaz лицензии для осуществления регионального телевещания.

Также решено признать бессрочным специальное разрешение (лицензию) выданное 27 июля 2011 года ООО Albax TV сроком на 6 лет.

А.М.