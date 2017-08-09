Возбуждено еще одно уголовное дело по факту вырубки деревьев в Баку

2017-08-09 17:33 | www.apa.az | 3

В Азербайджане продолжаются мероприятия по эффективной борьбе с нанесением вреда экологии.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, продолжается осуществление самых серьезных мер против нанесения вреда окружающей среде, незаконной вырубки деревьев и зеленых насаждений, а также противоправных действий, направленных на нарушение экологического баланса.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре изучен материал, поступивший из Министерства экологии и природных ресурсов, составленный на основании обращения на «горячую линию» МЭПР жителя поселка Баладжары Бинагадинского района в связи с вырубкой деревьев на территории ресторана «Булаг».

Установлено, что земельный участок площадью 9503 кв.м., расположенный по адресу Бинагадинский район, поселок Баладжары, ул. Натаван 19, на основании договора от 15 августа 2005 года был передан Баладжарским муниципалитетом в пользование владельцу ресторана «Булаг» Гулиеву Эльдару Мусеиб оглу для эксплуатации в качестве парка и объекта общественного питания.

Во время осмотра озеленительного участка по этому адресу были обнаружены 67 засохших пней Эльдарской сосны и 2 недавно срубленных дерева того же вида. Было установлено, что природе нанесен ущерб в размере 57 тысяч 360 манатов.

По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.3 (незаконная порубка деревьев лицом с использованием своего служебного положения), 259.2.4 (незаконная порубка деревьев с причинением ущерба в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

Сейчас принимаются меры для определения круга подозреваемых и привлечения их к ответственности.