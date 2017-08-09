Высокая температура в Азербайджане привела к кислородной недостаточности в атмосфере

2017-08-09 17:38 | www.oxu.az | 3

«Длящаяся последние 4 дня жара, высокая температура привели к кислородной недостаточности в атмосфере».

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщила замдиректора Национального департамента мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Матанат Авазова.

Она отметила, что повышение температуры, слабый восточный ветер повысили относительную влажность:

«В связи с названными метеорологическими условиями повысилась оперативность мониторингов по контролю качества атмосферного воздуха. В эти 4 дня некоторые ингредиенты воздушного бассейна, особенно оксиды азота и уровень копоти, выросли на 10-20%.

В нынешних погодных условиях это не очень большой рост. Некоторое превышение нормы 2-3 химическими элементами связано с погодными условиями и не создает опасности для здоровья человека. Если посмотрим статистку, увидим, что самые загрязняющие смеси газов в атмосферу выбрасывают транспортные средства. Это факт, что ежегодно в августе объявляется месячник «Чистый воздух» и в этом месяце серьезно контролируются выбросы транспортными средствами в воздух. С другой стороны, большое количество отпусков в этот период означает уменьшение количества автомобилей и пробок в городе. Отсутствие в эти дни на территории страны транзитных течений показывает, что небольшой рост носит локальный характер, и качество погоды оценивается как удовлетворительное».

М.Авазова добавила, что с 10 августа ожидается северный ветер, что создаст условия для снижения метеорологических условий, т.е. температуры на 3-5 градусов и для кислородной достаточности.

По ее словам, сейчас в атмосфере города Баку не наблюдается сильное загрязнение и с завтрашнего дня ожидается интенсивный спад загрязнителей:

«Использующие наши бюллетени с учетом метеорологических условий должны быть более внимательными к своему здоровью».

A.M.

