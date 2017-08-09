Посол Казахстана встретился с президентом Сербии

2017-08-09 17:33 | www.trend.az | 4

В Белграде состоялись встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Нурбаха Рустемова с Президентом Сербии Александром Вучичем, первым заместителем Премьер-министра Сербии Ивицей Дачичем, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство Казахстана.

Стороны обсудили состояние и перспективы казахстанско-сербского сотрудничества, вопросы внутриполитических и социально-экономических преобразований в Казахстане и Сербии. Кроме того, была затронута внешнеполитическая ситуация вокруг Сербии и Балканском регионе, в том числе международная проблематика.

В частности, казахстанский дипломат подробно ознакомил руководство Сербии с практическими шагами по углублению торгово-экономических отношений между Казахстаном и Сербией, включая предстоящие двусторонние визиты в этом году. Сербскому Президенту был передан оригинал благодарственного письма от имени Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по поводу участия в открытии международной выставки «ЭКСПО-2017».

Со своей стороны, Александр Вучич выразил благодарность за тёплый прием, оказанный ему во время пребывания в Астане в июне, а также восхищение организацией работы выставки «ЭКСПО-2017». Он подчеркнул, что сербская сторона заинтересована использовать имеющийся потенциал в торгово-экономической сфере, и пригласил казахстанских инвесторов активно выходить на рынок Сербии.

В городе Нови-Саде состоялась встреча Посла Казахстана с председателем Правительства Автономного края Воеводина Игорем Мировичем, в ходе которой собеседнику также было рассказано о социально-экономическом развитии Казахстана, планах по развитию торгово-экономических отношений между двумя государствами. Передан текст статьи Президента Казахстана «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания», переведенный на сербский язык. Глава региона проинформирован о предстоящем визите делегации Алматинской области в Сербию для налаживания практического сотрудничества с ведущими научно-производственными институтами и передовыми сербскими компаниями, занятыми в области сельского хозяйства.