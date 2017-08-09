ГЭЦ: Срок, определенный для выбора специальности, продлен не будет

2017-08-09 17:34 | www.apa.az | 5

Как сообщили АПА в ГЭЦ, абитуриенты, заработавшие право на участие в конкурсе ВУЗов, продолжают выбор специальности.

Сообщается, что выбор специальности завершится завтра в 23:59 и указанный срок продлен не будет. Абитуриенты должны подтвердить заявление о выборе специальности до указанного времени. В противном случае они смогут принять участие в конкурсе.

Сегодня по имеющейся на 17:10 информации, 41360 абитуриентов уже выбрали свою специальность и подтвердили электронное заявление. 750 абитуриентов хоть и выбрали специальность, но заявление не подтвердили. Абитуриенты, которые успешно сдали экзамены по выявлению особых способностей по V группе специальностей, также должны сделать выбор специальности в заявлении.