В Гёйгёле микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, есть погибший и раненые

2017-08-09 17:43 | www.apa.az | 5

В Гёйгёле произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает западное бюро АПА, инцидент зарегистрирован на 358-м километре магистрали Баку-Газах, на территории Гёйгёльского района.

В результате столкновения пассажирского микроавтобуса «Форд» с легковым автомобилем «ВАЗ-2107» погиб один человек, три человека госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По факту ведется расследование в Главном управлении Государственной дорожной полиции.