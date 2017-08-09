В Гёйгёле микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, есть погибший и раненые
2017-08-09 17:43 | www.apa.az | 5
В Гёйгёле произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает западное бюро АПА, инцидент зарегистрирован на 358-м километре магистрали Баку-Газах, на территории Гёйгёльского района.
В результате столкновения пассажирского микроавтобуса «Форд» с легковым автомобилем «ВАЗ-2107» погиб один человек, три человека госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.
По факту ведется расследование в Главном управлении Государственной дорожной полиции.