Трамп: «Надеюсь, что нам никогда не придется использовать ядерную силу»

2017-08-09 18:07 | www.apa.az | 9

Как сообщает АПА, об этом он написал в «Twitter».

«Моим первым поручением на посту президента было обновление и модернизирование нашего ядерного арсенала, который сейчас стал мощнее. Надеюсь, что нам никогда не придется использовать нашу ядерную силу. Мы всегда будем самой сильной страной мира», - написал Трамп.

Напомним, 8 августа Д. Трамп выступил с очень жестким предупреждением в адрес Северной Кореи. Он сказал, что если Пхеньян будет угрожать США, то его ждет наказание: «Северная Корея столкнется с таким огнем и яростью, которых мир еще не видел».