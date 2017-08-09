В Гёйгеле микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, один человек погиб, четверо пострадали - ОБНОВЛЕНО

2017-08-09 18:20 | www.apa.az | 4

В Гёйгёле произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает западное бюро АПА, инцидент зарегистрирован на 358-м километре магистрали Баку-Газах, на территории Гёйгёльского района.

В результате столкновения пассажирского микроавтобуса «Форд» с легковым автомобилем «ВАЗ-2107» погиб водитель «ВАЗ-2107» Таваккюль Гасымов (1956 г.р.), еще четыре человека получили травмы. Это - Ханымзер Гулиева (1948 г.р.), ее сын Шохрат Гулиев (1977 г.р.) и внук Али Гулиев (2005 г.р.), а также Ивета Алиева (1949 г.р.).

Пострадавшие госпитализированы.

По факту ведется расследование в Главном управлении Государственной дорожной полиции.