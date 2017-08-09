Наследный принц Саудовской Аравии назначил своего брата главой МИД

2017-08-09 17:44 | www.oxu.az | 3

Наследный принц Мухаммад бин Салман назначил своего брата министром иностранных дел Саудовской Аравии.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на the Atlantic, в ближайшее время принц Халед бен Салман заменит Аделя Аль-Джубейра.

Принц Халед бен Салман - младший брат нынешнего наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Недавно он был назначен послом Саудовской Аравии в США, заменив принца Абдуллу бен Фейсала бен Турки.

Брат Мухаммада бин Салмана не является первым саудовскми послом в США, который становится министром иностранных дел Саудовской Аравии. Адель аль-Джубейр служил послом Саудовской Аравии в Соединенных Штатах с 2007 по 2015 год и после этого он назначен министром иностранных дел Саудовской Аравии. Он также является вторым лицом, не принадлежащим к Дому Сауда, котроый занял эту должность после Ибрагима бин Абдуллы Аль Сувайеля.

Принц Халед бен Салман окончил военно-воздушную базу Колумба в Миссисипи. Ранее он был пилотом F-15 и участвовал в бою против ИГИЛ. В конце 2016 года он переехал в Соединенные Штаты и служил советником посольства Саудовской Аравии в Соединенных Штатах.

И.Ф.

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