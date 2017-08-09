МВД провело спецоперацию в Балакене
2017-08-09 17:50 | www.oxu.az | 3
В отделение полиции Балакенского района поступила информация о том, что в селе Ганифа выращивают растения, содержащие наркотические вещества.
Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, по указанию руководства Отделения полиции района была создана оперативная группа, был осмотрен дом и дворовой участок жителя села Ганифа Вугара Ахмедова. В ходе обыска оперативники изъяли 53 куста конопли.
Также в ходе обыска в доме В.Ахмедова в тайниках было обнаружено большое количество 3,5 кг высушенной марихуаны.
По факту в Отделении полиции Балакенского района возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные мероприятия.