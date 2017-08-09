Украина разорвала соглашение с Россией по экспорту военной продукции

2017-08-09 18:10 | www.oxu.az | 3

Кабинет министров Украины принял постановление о прекращении действия соглашения с Россией о взаимодействии при экспорте продукции военного назначения в третьи страны, следует из прямой трансляции из зала заседаний украинского правительства на телеканале 112.Украина.

Как передает Oxu.Az, о принятии такого решения без обсуждения, в пакете с другими постановлениями объявил премьер Владимир Гройсман.

Межправительственное соглашение о взаимодействии России и Украины при поставках военной продукции за рубеж было подписано летом 2003 года и вступило в силу в 2004-м. Документ предусматривал, в частности, составление перечня военной продукции, экспорт которой требует согласия сторон, проведение при необходимости предварительных консультаций по заключению контрактов на продажу или передачу военной продукции в третьи страны, сотрудничество в ремонте военной техники для поставок за рубеж.

Э.А.

