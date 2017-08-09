ENOC отправила еще одну партию нефти в Иран

2017-08-09 18:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Компании Dragon Oil и ENOC (Национальная нефтяная компания ОАЭ) отгрузили очередную партию нефти в Иран. Это уже второй рейс российского судна "ВФ Танкер-20" в иранский порт Нека для выгрузки туркменской нефти за текущий месяц, сообщил Trend в среду источник на нефтегазовом рынке Азербайджана.

Он напомнил, что в конце июля "ВФ Танкер-20" привез нефть компании Dragon Oil и встал на рейд в Баку. Однако, после недельного ожидания, связанного с обнаружением недекларированного груза на борту, в спешном порядке направился в сторону Ирана и выгрузился в терминале Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

""ВФ Танкер-20" седьмого августа погрузил новую партию туркменской нефти в порту Аладжа (Туркменистан) и двинулся в сторону Азербайджана. Однако, вскоре после выхода из территориальных вод Туркменистана, судно повернуло на юг и пришло в иранский порт Нека", - сказал источник.

По его мнению, судя по всему, данный маневр судна связан с тем, что грузовые и таможенные документы на нефть оформляются Dragon Oil и ENOC с указанием порта выгрузки груза Баку (Азербайджан), что предполагает дальнейший транзит в Европу, так как, скорее всего, разрешения от властей Туркменистана (Государственная таможенная служба и другие структуры) на поставки туркменской нефти в Иран получено не было.

"Не исключается, что Dragon Oil вообще не сможет получить подобное разрешение в связи с серьезным охлаждением отношений между Туркменистаном и Ираном из-за спора по оплате за поставленный в Иран туркменский природный газ и намерениями иранской стороны подать иск против Туркменистана в международный арбитраж. Кроме этого, подобные движения корабля возможно объясняются попытками Dragon Oil и ENOC скрыть истинное направление поставки груза – Иран и, таким образом, избежать попадания в список компаний, нарушающих американские санкции против Ирана", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что NIOC (Национальная иранская нефтяная компания) и NICO (торговая структура NIOC), а также их подразделения в различных странах включены в санкционный список США.

"В настоящий момент DragonOil и ENOC грузят третье судно - "ВФ Танкер-13" (принадлежит той же российской судоходной компании "ВФ Танкер"). Пойдет ли это судно снова на Иран, в обход американских санкций и таможенного регулирования Туркменистана, остается под вопросом", - сказал источник.

Dragon Oil транспортировку нефти из Туркменистана через порт Баку осуществляет с июня 2010 года. Компания работает в Туркменистане с 1999 года в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП) и является здесь одним из крупнейших иностранных инвесторов.

Основной актив компании со 100-процентной долей участия сосредоточен в восточном секторе Южно-Каспийского бассейна - это договорная территория "Челекен", общая площадь контрактной территории - около 950 квадратных километров, включает в себя месторождения "Джейтун", "Джигалыбек" и "Челекенянгуммез".