США создают военную базу на севере Ирака

2017-08-09 20:20 | www.apa.az | 3

США создают военную базу на севере Ирака недалеко от города Талль-Афар, который три года находится под контролем террористической группировки "Исламское государство".

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, военный объект предназначен для проведения операции по освобождению Талль-Афара от экстремистов.

Строительство базы завершено на 50%, на ней уже находится американская военная бронетехника и военные специалисты.

а данный момент ведется строительство взлетно-посадочной полосы для самолетов, которые будут оказывать в операции логистическую поддержку.