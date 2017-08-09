Ким Кардашьян потратила полмиллиона долларов на Багамах

2017-08-09 18:20 | www.oxu.az | 3

Ким Кардашьян вместе со своим мужем Канье Уэстом провела отпуск на Багамских островах.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на spletnik.ru, в общей сложности Кардашьян и Уэст потратили около полумиллиона долларов на своих багамских каникулах.

Перелет из Лос-Анджелеса до Багамских островов на частном самолете обошелся паре почти в 270 тысяч долларов. Они арендовали просторную виллу в колониальном стиле на первой береговой линии, которая находится на территории курорта Baker's Bay Golf and Ocean Club. Одна ночь проживания в особняке — около 50 тысяч долларов.

За время своего отдыха пара успела заказать себе в номер шесть бутылок текилы Casamigos - бренда, который до недавнего времени принадлежал Джорджу Клуни и Рэнди Герберу.

Знаменитости устраивали морские прогулки за 150 - 250 долларов в час, а один из ужинов обошелся семье в пять тысяч долларов.

Э.А.

