Калифорнийский пляж накрыло гигантское туманное облако – ВИДЕО

2017-08-09 18:30 | www.oxu.az | 0

Посетителей пляжа в калифорнийском городе Санта-Круз застало врасплох гигантское туманное облако, неожиданно перекрывшее ясное небо, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам автора ролика, опубликовавшего его на YouTube, небо внезапно потемнело, задул сильный ветер, а затем он увидел облако.

«Зонтики улетали, песком мне засыпало лицо, а люди в спешке покидали пляж. Всего через несколько минут туманное облако прошло мимо и выглянуло солнце», - комментирует видео на YouTube его автор.

И.Ф.